Aún con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 26 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma disminuiría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 29 grados en una jornada mayormente nublada.