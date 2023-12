Aumento salarial para los empleados de comercio: cuánto cobrarán en enero

Faecys, el gremio que representa a los empleados de comercio, ha anunciado un aumento salarial del 13.5% que se hará efectivo en enero de 2024. Este aumento forma parte de un acuerdo alcanzado a fines de 2023, que contempla un incremento total del 47% para el último trimestre del año pasado. El salario mínimo para los trabajadores de comercio comenzará el año en $397,400.

Los dirigentes del gremio han acordado reunirse nuevamente con la parte empleadora a mediados de enero para continuar las discusiones sobre las condiciones salariales y laborales.

Sueldos para Empleados de Comercio (diciembre-enero):

Maestranza A: Diciembre: $397,394.90 Enero: $397,394.90

Administrativo A: Diciembre: $401,713.02 Enero: $401,713.02

Cajeros A: Diciembre: $403,152.05 Enero: $403,152.05

Vendedor A: Diciembre: $403,152.05 Enero: $403,152.05



Se aclara que los incrementos no remunerativos, mientras mantengan esta condición, no generarán aportes ni contribuciones al sistema de seguridad social, con excepciones específicas. Estos montos no remunerativos también se tendrán en cuenta para cálculos relacionados con presentismo, antigüedad, aguinaldo y las indemnizaciones por extinción incausada del contrato de trabajo.

Este aumento salarial busca compensar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los empleados de comercio. La próxima reunión entre el gremio y los empleadores en enero será crucial para continuar las negociaciones y ajustar las condiciones laborales y salariales según las necesidades del sector.