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Aumentó la luz en Mendoza: cómo impactará la suba desde agosto

En promedio, la suba rondará el 3,4%.

Los usuarios del servicio eléctrico en Mendoza verán aumentos en sus facturas a partir de agosto, con una suba general promedio calculada en el 3,4%. Esta actualización surge a raíz de la disposición de la Secretaría de Energía de la Nación (Resolución 190/2026), que reprogramó los costos mayoristas del sistema hasta fines de octubre.

Para aplicar esta pauta nacional en el ámbito local, el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) emitió la Resolución 173/2026, fijando la vigencia de los nuevos esquemas desde los consumos del 1° de agosto.

Cabe remarcar que el incremento corresponde de forma exclusiva al costo de la energía determinado por la Nación. Por su parte, el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente local de la factura, continuará congelado para el período agosto-octubre, debido a que la inflación registrada no alcanzó el umbral del 7% necesario para disparar una revisión técnica.

¿De cuánto será el aumento en los hogares?

Como el 85% de la red de usuarios de Mendoza pertenece al sector residencial, los impactos tendrán diferentes escalas según el volumen de energía utilizado y el nivel de asistencia del Estado:

  • Categoría subsidiada de menor consumo (hasta 600 kWh por bimestre): el ajuste será muy leve, rondando el 1%, lo que equivale a pagar entre $179 y $580 adicionales por mes.
  • Categoría subsidiada de alto consumo (más de 600 kWh por bimestre): el recargo rondará el 1,5%, traduciéndose en montos variables que van de $720 a $19.000 mensuales, según el nivel de gasto eléctrico.
  • Hogares sin subsidios: sufrirán una variación aproximada del 1,6%, con boletas que treparán entre $400 y $20.000 por mes de acuerdo a la demanda de la vivienda.

El porcentaje definitivo de cada liquidación dependerá de la categoría tarifaria en la que se encuadre la familia y de si conserva o no la asistencia estatal.

Buscando atenuar la suba del consumo generada por las bajas temperaturas, el Ejecutivo nacional extendió durante agosto el esquema de alivio económico para las familias de menores ingresos.

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