Aumento del salario mínimo: cuáles son las prestaciones de ANSES que tendrán cambios

El Gobierno Nacional estableció nuevos aumentos escalonados para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), una actualización que también tendrá consecuencias en algunas prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El principal impacto se verá en la Prestación por Desempleo, cuyo monto está directamente vinculado con el valor del salario mínimo.

De acuerdo con el esquema oficial, el salario mínimo pasará de $391.200 en octubre a $398.800 en noviembre de 2026. Los incrementos continuarán durante los meses siguientes, hasta alcanzar los $437.000 en abril de 2027.

La medida se estableció mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego de que representantes de trabajadores y empleadores no lograran un acuerdo sobre los nuevos valores.

La Prestación por Desempleo es una asistencia destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo y cumplen con las condiciones exigidas para acceder al beneficio. El monto se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual que percibió el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización de la relación laboral.

Sin embargo, el beneficio tiene límites establecidos por la normativa vigente: no puede ser inferior al 50% ni superar el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Por este motivo, cada actualización del piso salarial modifica los montos mínimos y máximos que pueden recibir los titulares.

En noviembre, la Prestación por Desempleo tendrá un mínimo de $199.400 y un máximo de $398.800. En diciembre, esos valores subirán a $203.200 y $406.400, respectivamente. Para enero de 2027, el piso será de $207.100 y el tope llegará a $414.200.