Aumento de enfermedades respitatorias: estos son los lugares dónde podés antenderte gratis en el Valle de Uco

Génesis Sandoval

La temporada invernal ya empezó a sentirse con fuerza en Mendoza y uno de los sectores más afectados vuelve a ser el sistema sanitario. En el Valle de Uco, hospitales y centros de salud registran un aumento sostenido de consultas por gripe, bronquitis, bronquiolitis, neumonía y cuadros virales típicos de esta época del año. La situación impacta especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, mientras las guardias comienzan a saturarse por la alta demanda.

Desde el sistema público de salud vienen insistiendo en la importancia de acudir primero a centros sanitarios cercanos ante síntomas leves o moderados, para evitar el colapso hospitalario. Muchas consultas que llegan a las guardias podrían resolverse con atención primaria, controles médicos y medicación básica. Además, concurrir tempranamente a una consulta puede evitar que el cuadro avance y termine en internación.

Dónde atenderse gratis en el Valle de Uco

En Tunuyán

El principal centro asistencial es el Hospital Antonio J. Scaravelli, que funciona como hospital regional y cuenta con guardia las 24 horas. Sin embargo, para cuadros leves también se puede acudir a distintos centros de salud municipales y provinciales distribuidos en barrios y distritos.

Entre ellos se encuentran:

Centro de Salud Vista Flores

Centro de Salud Barrio Urquiza

Centro de Salud El Topón

Centros sanitarios de Colonia Las Rosas, Los Árboles y El Algarrobo

En Tupungato

El departamento cuenta con el Hospital General Las Heras como principal efector público. También funcionan centros de salud gratuitos en distintos puntos del departamento.

Algunos de ellos son:

Centro de Salud Villa Bastías

Centro de Salud Cordón del Plata

Centro de Salud Gualtallary

Centros sanitarios distritales y rurales

En San Carlos

En San Carlos, la referencia principal es el Hospital Victorino Tagarelli, acompañado por centros sanitarios distribuidos en varios distritos.

Entre ellos:

Centro de Salud La Consulta

Centro de Salud Chilecito

Centro de Salud El Cepillo

Centro de Salud Tres Esquinas

Centro de Salud Capiz

Cuándo hay que consultar de inmediato

Los médicos advierten que hay síntomas que no deben dejarse pasar, especialmente en menores de edad y adultos mayores. La dificultad para respirar, la fiebre persistente, el dolor fuerte en el pecho, los silbidos al respirar o el cansancio extremo pueden indicar complicaciones importantes.

También recomiendan buscar atención médica urgente cuando:

Un niño respira muy rápido o se le hunden las costillas al respirar.

La fiebre dura más de 48 o 72 horas.

Hay labios morados o dificultad para hablar.

La persona presenta somnolencia excesiva o desorientación.

El cuadro empeora pese al reposo y la medicación indicada.

Cómo prevenir enfermedades respiratorias durante el invierno

Especialistas insisten en que gran parte de los contagios puede reducirse con medidas simples de cuidado cotidiano. Ventilar ambientes aunque haga frío sigue siendo una de las herramientas más efectivas para disminuir la circulación de virus.

Además, recomiendan:

Lavarse las manos frecuentemente.

Evitar compartir vasos, cubiertos o mates.

Completar los esquemas de vacunación (especialmente gripe y COVID).

Usar barbijo si se tienen síntomas respiratorios.

Mantener reposo e hidratación.

Evitar la automedicación con antibióticos.

Otro punto clave es no minimizar los síntomas. Muchas personas continúan trabajando o asistiendo a clases aun estando enfermas, lo que favorece los contagios y empeora los cuadros. Consultar a tiempo en un centro de salud cercano puede marcar la diferencia entre una recuperación simple y una internación complicada en plena temporada de alta demanda sanitaria.