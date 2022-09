El Ministerio de Salud provincial dio a conocer esta estadística que muestra el aumento en este tipo de casos en la provincia.

La buena noticia, es que los registros de VIH sida vienen en disminución, pero las enfermedades más “sencillas de combatir” mediante el autocuidado; son las que vienen en aumento según las últimas estadísticas.

“Las acciones de salud están orientadas a la búsqueda activa de casos y pacientes desde los centros de testeo y consultorios, prestando especial atención a lo que se denomina transmisión vertical, que es la que se produce de madre a hijo”, explicó la titular de la cartera Ana María Nadal.

La funcionaria sostuvo que ‘hay un gran desafío para la salud pública ya que no se puede volver a sufrir enfermedades que se erradican con simples medidas de prevención y autocuidado’. Así la ministra reflexionó sobre una situación que no debería generar mayores problemas si hay una acción particular.

“Debemos generar conciencia de que las prácticas sexuales tienen que ser seguras, con el uso de preservativo en todos los casos”, dijo la ministra. Por otro lado, confirmó que los casos de VIH disminuyeron levemente.

Los ministros de Salud del país debatieron esta semana en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) sobre estrategias sanitarias para detener el avance de las enfermedades de transmisión sexual que se registra después de la pandemia.

