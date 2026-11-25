Durante el desarrollo de 12 meses, el Gobierno de Mendoza se ha dedicado a poner en práctica un Plan Integral de Seguridad Vial, el cual ha provocado una serie de cambios en las cifras de las muertes en accidentes de tránsito.

Según informaron, esta política de prevención y control está llevada a cabo con la intensificación de operativos en los distintos puntos de la provincia; aumentado la presencia policiaca en calles, rutas y caminos muy transitados.

Este trabajo les permitió tener una importante disminución en los números de las muertes. Siendo que entre el 1 de enero y 24 de noviembre de 2026 se registraron 95 fallecidos en el lugar del accidente, mientras que en el mismo período de 2025 se contaron 123 víctimas. Hablando de una reducción de 23% o 28 personas en un año.

El fortalecimiento de la presencia preventiva se refleja en el crecimiento de las fiscalizaciones. Entre enero y el 24 de noviembre se controlaron 200.139 vehículos, 13 % más que en igual período del año pasado. También se fiscalizaron 49.272 motocicletas, lo que representa un incremento de 26 %.

En ese mismo período se labraron 120.415 actas por infracciones a la normativa vial, 18 % más que durante 2025. Estos procedimientos permiten verificar el cumplimiento de las normas de tránsito e intervenir ante conductas que pueden comprometer la seguridad de quienes circulan.

Como parte de las acciones de prevención y fiscalización, durante 2026 se realizaron 102.000 controles de alcoholemia en toda la provincia. La cifra representa un incremento de 62,52% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían efectuado 62.760 controles. Esto significa que se realizaron 39.240 controles más que el año anterior.

Aunque en este último punto se encuentra uno de los malos cambios, y es que como resultado de los procedimientos, se labraron 1.484 actas por alcoholemia a conductores que registraron niveles de entre 0,5 y 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se iniciaron 1.391 procesos contravencionales por registros iguales o superiores a 1 gramo por litro de sangre. Y aquí lo malo, en comparación con 2025, estas cifras representan aumentos de 36 % y de 13 %, respectivamente.