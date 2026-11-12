Aumentan los casos de hantavirus en Argentina y Mendoza tiene presencia del roedor transmisor

El hantavirus registra un incremento de casos en Argentina y ya supera los valores históricos esperados para esta época del año. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, durante 2026 se confirmaron 64 contagios hasta la semana epidemiológica 43, frente a una mediana de 49 casos para el mismo período entre 2022 y 2025. Esto representa una suba del 31%. Además, durante las últimas cuatro semanas analizadas, los registros superaron en más de un 40% los valores habituales. Desde el Ministerio de Salud aclararon que las cifras son parciales y pueden modificarse por demoras en las notificaciones.

En Mendoza, el principal motivo de atención es la presencia del ratón colilargo, un roedor silvestre que puede transmitir el virus y habita en distintos sectores de la provincia. Se lo encuentra principalmente en zonas rurales, de montaña y cordilleranas de San Rafael, General Alvear y Malargüe. El hantavirus es una zoonosis, es decir, una enfermedad que se transmite de animales a personas. El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas provenientes de la saliva, la orina o las heces secas de roedores infectados.

La provincia también registra antecedentes recientes vinculados a esta enfermedad. A mediados de 2026, tres personas murieron durante un viaje en el crucero MV Hondius, que había partido desde Ushuaia. Entre los casos se conoció el de una pareja de turistas neerlandeses que había visitado Mendoza antes de fallecer. En aquella oportunidad, el Ministerio de Salud provincial informó que el contagio no se había producido en territorio mendocino. Además, a fines de 2025 se había registrado un brote que dejó 12 personas infectadas y cinco fallecidas.

A raíz de estos episodios, especialistas del Instituto Malbrán y profesionales del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos realizaron una investigación epidemiológica en el sur mendocino. Durante los relevamientos no encontraron ejemplares del ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), considerado el principal reservorio conocido del virus Andes en gran parte de la Patagonia. En cambio, identificaron de manera preliminar ejemplares de otra especie, Abrothrix olivacea, sobre la que existen antecedentes de positividad serológica. Los estudios de laboratorio quedaron a cargo de los investigadores para determinar si estos animales podrían tener algún rol en la transmisión del virus.