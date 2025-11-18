Aumenta la temperatura y este martes se espera una máxima cerca a los 40 grados

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 35 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 17 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 30 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 33 grados en una jornada mayormente nublada.