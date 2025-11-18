Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Aumenta la temperatura y este martes se espera una máxima cerca a los 40 grados

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 35 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 17 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 30 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 33 grados en una jornada mayormente nublada.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Aumenta la temperatura y este martes se espera una máxima cerca a los 40 grados

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

Sin mendocinos: así quedaron los cruces de playoffs del torneo Clausura 2025

Por: Lucian Astudillo

Visita en San José 1111

Nueve economistas visitaron a Cristina y entregaron un documento clave: de qué trata

Por: María Orozco

Cuentas públicas

El “ancla de hierro”: qué dijo Milei tras sostener el superávit en octubre

Por: María Orozco

PRESUPUESTO 2026

El Gobierno aumentará el monto de las jubilaciones y prestaciones sociales en el Presupuesto 2026: destinará $92 billones

Por: Lucian Astudillo

EN LATINOAMÉRICA

Carga aérea: en septiembre, Argentina lideró el crecimiento en la región

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter