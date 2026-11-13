Aumenta la luz en Mendoza: desde cuándo y de cuánto será el aumento

El Directorio del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) oficializó a través de la resolución 221 los nuevos cuadros tarifarios aplicables a los usuarios finales de EDEMSA, EDESTE S.A. y la Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda.

El aumento rondará el 8% lo que se traduce en valores que serán entre 3 mil pesos y 30.000 pesos según el consumo de cada hogar.

La medida rige para los consumos comprendidos entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027, integrando tanto los costos locales de distribución como los precios estacionales de verano fijados por la Secretaría de Energía de la Nación.

Esta resolución consolida la factura final que pagarán los mendocinos durante el trimestre, diferenciando entre usuarios con y sin asistencia estatal, entidades sociales y generadores distribuidos.

Cómo funciona el esquema de subsidios en noviembre

La normativa incorpora las disposiciones de la Resolución N° 304/2026 de la Secretaría de Energía y del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto Nacional N° 943/2025 para hogares cuyos ingresos conjuntos no superen las tres Canastas Básicas Totales: