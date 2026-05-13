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BOLETÍN OFICIAL

AUH y Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó un aumento del 38% en la prestación alimentaria

El Gobierno nacional actualizó los montos de la Tarjeta Alimentar con una suba del 38% para beneficiarios de la AUH y otras prestaciones sociales.

El Gobierno Nacional oficializó un incremento del 38% en los montos de la Tarjeta Alimentar, el beneficio destinado a reforzar el acceso a la canasta básica para familias de bajos ingresos que perciben asignaciones sociales a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución del Ministerio de Capital Humano y comenzará a regir desde mayo. El aumento alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, AUH por discapacidad y pensiones no contributivas para madres de siete hijos o más.

tarjeta alimentar

Con la actualización, los nuevos montos de la Prestación Alimentar quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Familias con un hijo o embarazadas: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

Desde el Gobierno señalaron que la suba busca recomponer el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente al aumento de los alimentos y la inflación acumulada en los últimos meses. Según datos oficiales, se trata de la primera actualización importante del beneficio tras casi dos años sin modificaciones.

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la prestación principal de ANSES y no requiere inscripción previa ni trámites adicionales para quienes ya forman parte del sistema de asistencia social.

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