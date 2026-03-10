AUH: último mes para presentar la Libreta y cobrar el 20% retenido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que continúa vigente el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este documento es clave para poder cobrar el 20% del dinero que el organismo retiene cada mes y que se paga una vez al año cuando se acredita el cumplimiento de ciertos requisitos.

La fecha límite para completar el trámite es el 31 de marzo. Quienes no presenten la Libreta antes de ese día no podrán cobrar el monto acumulado correspondiente al período anterior.

Para qué sirve la Libreta AUH

La Libreta AUH es el documento que certifica que los niños y adolescentes por los que se cobra la asignación cumplen con tres requisitos fundamentales: controles de salud, calendario de vacunación y asistencia escolar.

El Estado paga el 80% de la asignación todos los meses y retiene el 20% restante hasta que se presenta esta documentación. Una vez validada, ANSES libera ese dinero acumulado.

El trámite puede hacerse de manera digital desde el celular o la computadora a través de la plataforma Mi ANSES.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”.

Verificar si los datos de salud, vacunación y educación están completos.

Si falta información, generar el formulario para descargarlo o enviarlo por correo electrónico.

Imprimir el documento y llevarlo a la escuela o centro de salud para que lo completen y firmen.

Sacar una foto clara del formulario completo.

Volver a ingresar a Mi ANSES y subir la imagen en la sección “Subir Libreta AUH”.

El trámite queda finalizado cuando el sistema envía un correo electrónico confirmando que la presentación fue realizada correctamente.