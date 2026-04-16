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AUH: cuánto se cobrará en mayo con el nuevo aumento de ANSES

La asignación tendrá una nueva actualización mensual y ya se estiman los montos que percibirán los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) en mayo, en línea con el esquema de actualización mensual basado en la inflación.

El incremento se suma al ajuste del 2,9% aplicado en abril, que llevó el monto total de AUH a alrededor de $136.666 por hijo.

De cara a mayo, se espera una nueva suba siguiendo el mismo mecanismo, lo que elevaría el valor por encima de los $136.000 actuales, aunque el porcentaje exacto dependerá del dato de inflación que se tome como referencia.

Como ocurre habitualmente, ANSES no paga el total del beneficio mes a mes. El organismo deposita el 80% del monto y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH, que certifica controles de salud y escolaridad.

Con los valores vigentes, los titulares cobran en mano cerca de $109.000 por hijo, mientras que el resto se acumula para su cobro anual.

En el caso de hijos con discapacidad, los montos son considerablemente más altos y también reciben el ajuste mensual correspondiente.

Además, muchas familias complementan este ingreso con la Tarjeta Alimentar u otros programas sociales, lo que incrementa el monto total percibido cada mes.

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