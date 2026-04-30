AUH: cómo cambiar el titular sin perder el beneficio

La Asignación Universal por Hijo (AUH), otorgada por ANSES, tiene un único titular, aunque este puede modificarse cuando la persona que percibe el beneficio no es quien efectivamente cuida al niño, niña o adolescente. El objetivo es asegurar que el dinero llegue a quien está a cargo del menor.

El cambio de titularidad puede solicitarse en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando los padres están separados y quien cobra la AUH no convive con el hijo, si uno de los progenitores está ausente o se desconoce su paradero, o cuando otro familiar, como un abuelo o tío, asume el cuidado. También puede hacerse si ambos padres conviven pero acuerdan que solo uno sea el titular del beneficio.

Para realizar el trámite es necesario hacerlo de manera presencial. Se debe completar el Formulario PS 2.73, solicitar un turno y presentarse en una oficina de ANSES con el DNI y la documentación correspondiente. Luego, es posible verificar los datos a través de la plataforma “Mi ANSES”. Una vez iniciado, el cambio puede demorar hasta 60 días en verse reflejado en el cobro.

Es importante diferenciar este procedimiento del cambio de lugar de cobro. Mientras que la modificación del titular requiere presencialidad, el cambio del medio de cobro: banco o billetera, puede hacerse de forma online sin necesidad de modificar al titular.

Pueden ser titulares de la AUH la madre, el padre, un tutor legal o un familiar cercano que tenga a su cargo al menor, siempre que se pueda acreditar esa situación ante el organismo.