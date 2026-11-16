La reconversión del ex Zoológico de Mendoza en Ecoparque vuelve a quedar en el centro de la polémica por los costos y los plazos de ejecución. El diputado provincial Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, cuestionó el desarrollo de las obras, que llevan una década desde su inicio, y puso bajo la lupa una inversión que ronda los $11.000 millones, además de los gastos adicionales que debió afrontar el Estado por las demoras.

Uno de los puntos que el legislador busca esclarecer es el pago de $407,2 millones a la constructora Stornini, reconocido mediante la Resolución 79 del Ministerio de Gobierno a comienzos de 2025. El monto contempló gastos, costos improductivos e intereses por las demoras en los trabajos. Según la propia resolución, parte de los retrasos se produjo porque la Provincia no liberó a tiempo algunos sectores del predio debido a la presencia de animales. Para entonces, la obra financiada con un préstamo del BID registraba un avance del 34%. El caso también cuenta con un expediente en el Tribunal de Cuentas.

En paralelo, Ilardo cuestionó las condiciones en las que permanecen los animales y la apertura parcial del predio mediante visitas guiadas, cuyos turnos se agotaron rápidamente. También puso en discusión las prioridades del Ejecutivo, al señalar que avanzan proyectos para concesionar espacios gastronómicos mientras todavía existen interrogantes sobre el bienestar de la fauna. El Gobierno, por su parte, sostiene que la apertura será gradual y que el nuevo modelo estará orientado a la conservación, la educación ambiental y el cuidado animal.

Frente a este escenario, el diputado presentó el 11 de noviembre un pedido ante la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, presidida por Erica Pulido, para que los legisladores puedan ingresar al predio y realizar un relevamiento presencial. La propuesta contempla la participación de todos los integrantes de la Cámara, la coordinación con la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y una inspección de las instalaciones destinadas a los animales. Ilardo adelantó que concurrirá acompañado por una escribana para dejar constancia de lo observado. Ahora, la comisión deberá resolver si habilita la recorrida y establece una fecha para concretarla.