Atropellaron y mataron a un pequeño puma en la Reserva de Ñacuñán

Un puma juvenil murió tras ser atropellado en la Ruta Provincial 153, dentro de la Reserva de la Biosfera Ñacuñán, en Mendoza. El episodio ocurrió el pasado 31 de julio y volvió a poner en evidencia los riesgos que representa el tránsito vehicular para la fauna que habita y se desplaza por áreas naturales protegidas. Hasta el momento, no se identificó al vehículo involucrado ni se conocieron las circunstancias del hecho.

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque recordaron que las rutas que atraviesan reservas naturales y corredores biológicos son utilizadas de forma permanente por distintas especies para buscar alimento, agua, refugio o desplazarse hacia otros territorios. En ese sentido, remarcaron que la presencia de animales sobre la calzada no es una situación aislada y advirtieron que una colisión también puede poner en riesgo la seguridad de quienes viajan en el vehículo.

Las autoridades recomendaron disminuir la velocidad y prestar especial atención al amanecer, al atardecer y durante la noche, momentos en los que la actividad de la fauna suele ser mayor. Además, indicaron que, si un animal aparece sobre la ruta, lo aconsejable es reducir la marcha, mantener el control del vehículo y utilizar un toque breve de bocina para intentar que se aleje. En caso de encontrar un ejemplar herido, no debe manipularse, sino dar aviso al 911, a la Policía de Seguridad Rural, al Departamento de Fauna Silvestre o, si corresponde, al Cuerpo de Guardaparques.

En paralelo, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque impulsa junto al Grupo Felinos de Tierras Secas del IADIZA-CONICET la campaña “Lento por la Fauna”, una iniciativa orientada a reducir los atropellamientos de animales silvestres mediante la concientización y la instalación de señalización preventiva en rutas que atraviesan áreas protegidas y corredores biológicos. Además de prevenir nuevos incidentes, los especialistas destacan que los ejemplares recuperados permiten realizar investigaciones científicas sobre la salud, genética y conservación de las especies.