Atropellaron a un niño ciclista en San Carlos y terminó hospitalizado

En la tarde del lunes, un fuerte accidente vial tuvo lugar en el distrito de La Consulta, San Carlos; donde un niño de 8 años fue atropellado mientras circulaba en bicicleta por las calles Ejército de Los Andes y 25 de Mayo de esa localidad.

Según informaron, el chico estaba paseando en su bici rodado 29 cuando intentó girar hacía el este por Ejército de Los Andes y terminó siendo chocado por un vehículo Fiat Cronos. Auto que pertenecía a un mujer de 59 años, quien dio negativo en alcoholemia.

Así, minutos más tarde se hicieron presentes las autoridades policiales y de salud, quienes diagnosticaron al niño con politraumatismos y lo trasladaron al Hospital Tagarelli. Allí quedó alojado, aunque fuera de cualquier peligro.