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Atropellaron a un niño ciclista en San Carlos y terminó hospitalizado

El chico quiso doblar en una esquina y terminó siendo golpeado por un auto por lo que debió ser atendido por los médicos

En la tarde del lunes, un fuerte accidente vial tuvo lugar en el distrito de La Consulta, San Carlos; donde un niño de 8 años fue atropellado mientras circulaba en bicicleta por las calles Ejército de Los Andes y 25 de Mayo de esa localidad.

Según informaron, el chico estaba paseando en su bici rodado 29 cuando intentó girar hacía el este por Ejército de Los Andes y terminó siendo chocado por un vehículo Fiat Cronos. Auto que pertenecía a un mujer de 59 años, quien dio negativo en alcoholemia.

Así, minutos más tarde se hicieron presentes las autoridades policiales y de salud, quienes diagnosticaron al niño con politraumatismos y lo trasladaron al Hospital Tagarelli. Allí quedó alojado, aunque fuera de cualquier peligro.

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