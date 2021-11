Cornejo, Cobos y Suarez pasaron por Tunuyán con destino a San Rafael donde se realizará el cierre de campaña.

Este jueves por la mañana Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez y Julio Cobos visitaron Tunuyán, donde se encontraron con todos los candidatos de su lista, con el objetivo de fortalecer la elección realizada en el mes de septiembre en el departamento.

Luego de una conferencia de prensa siguieron su viaje a San Rafael donde realizarán el cierre de campaña, donde además tratarán de sostener el triunfo de Cambia Mendoza por una escasa diferencia contra el Frente de Todos.

«Me parece que la incertidumbre del país va ser enorme si el gobierno no reacciona con posteridad al 14. Cristina va a ganar 2 millones y medio por mes, contra jubilados, creo que eso merece un castigo. El presidente quería volver a fase 1 en agosto a la provincia de Mendoza, y el gobernador Suarez se puso firme, pero 15 días antes festejaron el cumpleaños de Fabiola, lo escondieron, cuando le prohibían a todos hasta velar a los muertos. Sino tiene castigo estos dos hechos que son de una impunidad enorme y no pierden las elecciones, la Argentina no quiere salir de este estado de postración» dijo Alfredo Cornejo.

Tópicos

Entre las temáticas destacadas en el discurso de Cornejo se encuentra la gestión de nación «Falsean datos, viven mintiendo referido a la información que llega desde Nación».

Además tuvo una contundente opinión de sobre el debate realizó este miércoles en canal 7. “Fue muy desordenado (fallaron los moderadores)» donde también se refirió a Anabel Fernández Sagasti, diciendo que también esconde información del Gobierno Nacional.

Con respecto a la posibilidad de una candidatura presidencial dijo «Es muy promiscuo hablar de candidaturas para el 2023»,aunque no negó sus aspiraciones.

Por su parte, en un discurso muy escueto, el gobernador Suarez destacó que están trabajando para hacer un centro cívico en el viejo hospital de Eugenio Bustos y además hizo alusión sobre el trabajo futuro junto a los productores Valle de de Uco, por la crisis del valor del ajo.

Noticia en desarrollo.