ATM oficializó descuentos de hasta 35% en los Impuestos Inmobiliario y Automotor 2026

Con la publicación del Decreto 274 en el Boletín Oficial, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) formalizó los esperados descuentos en los Impuestos Inmobiliario y Automotor 2026. La medida contempla una rebaja de hasta 35% para los contribuyentes cumplidores que no registren deuda exigible al 31 de diciembre de 2025.

El objetivo central es claro: premiar la conducta fiscal responsable y estimular el pago en término de los impuestos patrimoniales. Desde la administración provincial remarcaron que quienes cumplan con los requisitos ya tienen el beneficio aplicado automáticamente en sus boletos 2026, tanto en el tributo Automotor como en el Inmobiliario.

El esquema de bonificaciones se compone de distintos porcentajes acumulables. Se otorga un 10% de descuento por cada objeto que tenga cancelado el impuesto vencido al 31 de diciembre de 2025. A ello se suma un 10% adicional si el contribuyente también había cancelado en término al 31 de diciembre de 2024. Además, se contempla otro 10% extra para quienes no posean deuda exigible o la tengan debidamente regularizada al cierre de 2025.

De esta manera, el beneficio puede alcanzar un 35% de descuento total si, además, se incorpora el 5% extra para quienes opten por pagar el total anual en los vencimientos establecidos.

Desde ATM informaron que los contribuyentes pueden descargar y pagar online sus boletos ingresando al sitio oficial www.atm.mendoza.gov.ar, a través de las opciones “Descargar boleto” y “Pagar online”.

La medida se enmarca en una política de orden fiscal y reconocimiento a quienes mantienen sus obligaciones al día. En un contexto donde la previsibilidad tributaria es clave, la Provincia apuesta a consolidar una cultura de cumplimiento y responsabilidad fiscal, ofreciendo beneficios concretos a quienes sostienen esa conducta en el tiempo.

Calendario de Vencimientos de los Impuestos Patrimoniales 2026

Impuesto Inmobiliario 2026

Cuota 1 y pago anual: Hasta el 27 de febrero.

Cuota 2: Hasta el 30 de abril.

Cuota 3: Hasta el 30 de junio.

Cuota 4: Hasta el 31 de agosto.

Cuota 5: Hasta el 30 de octubre.

Cuota 6: Hasta el 30 de diciembre.

Impuesto Automotor 2025