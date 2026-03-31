ATM extiende el plazo del Impuesto Automotor en Mendoza: hasta cuándo se podrá pagar

Con el calendario fiscal en marcha, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) decidió extender el vencimiento del Impuesto Automotor. El nuevo plazo hasta el 6 de abril permite a los contribuyentes acceder a descuentos y evitar recargos en el pago anual o en cuotas.

La decisión alcanza tanto al pago anual como a la primera cuota, dos opciones que ofrece el tributo. Con esta extensión, los contribuyentes mendocinos ganan algunos días más para organizar sus finanzas y acceder a los beneficios vigentes.

Uno de los puntos destacados es el esquema de descuentos para contribuyentes cumplidores, que puede alcanzar hasta un 35% de rebaja. El beneficio se compone de un 10% para quienes no registren deuda al 31 de diciembre de 2025, otro 10% adicional si también estuvieron al día en 2024 y un tercer 10% si no poseen deudas exigibles o las tienen regularizadas. A esto se suma un 5% extra para quienes opten por el pago anual en término.

Además, para este año se incorpora una novedad que apunta a simplificar la carga tributaria en ciertos casos. Se trata del pago único liberatorio, destinado a motos con avalúo de hasta $10 millones y a vehículos modelo 2005 o anteriores —incluyendo autos, camionetas, camiones y utilitarios de hasta 4.000 kg—.

Quienes accedan a este régimen quedarán exentos del Impuesto Automotor en ejercicios fiscales futuros, lo que representa un incentivo significativo para regularizar la situación de vehículos de menor valor o antigüedad.

Modalidades de pago que acepta ATM

Web de ATM

• Pago en línea con tarjetas.

• Código QR en el boleto (canal E-Pagos y billetera virtual 3.0).

Adherir al pago electrónico

• Red Link.

• Red Pago Mis Cuentas.

Pago con boleto

• Pago Fácil.

• Rapipago.

• Bolsa de Comercio de Mendoza.

Así quedó el calendario de vencimientos del Impuesto Automotor 2026

• Pago anual y cuota 1: hasta el 6 de abril.

• Cuota 2: hasta el 29 de mayo.

• Cuota 3: hasta el 31 de julio.

• Cuota 4: hasta el 30 de septiembre.

• Cuota 5: hasta el 30 de noviembre.