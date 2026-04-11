Aterrizaje exitoso: la tripulación de Artemis II regresó a la Tierra

Cincuenta años pasaron para que el hombre vuelva a orbitar la Luna. Tras medio siglo de espera, la NASA llevó a cabo la misión Artemis II para retomar la exploración espacial en entorno lunar, de la cual formaron parte cuatro tripulantes. En ese marco, este viernes y tras diez días de viaje, la misión concluyó con el aterrizaje exitoso de los cuatro astronautas.

El descenso se concretó frente a las costas de San Diego, en el océano Pacífico, cuando a las 21:07 (hora argentina) la cápsula Orión impactó sobre el mar y quedó estabilizada mediante cinco globos inflables. Mientras eso ocurría, los astronautas permanecían en su interior a la espera del operativo de extracción.

El operativo de recuperación comenzó minutos después del amerizaje y es coordinado por equipos especializados, que trasladarán a los astronautas en helicóptero hacia tierra firme. La cápsula será remolcada hasta un buque, donde quedará asegurada para su posterior traslado. Este proceso puede llegar a demorar hasta dos horas.

La instancia más crítica del retorno se se vivió durante el reingreso a la atmósfera, cuando la nave atravesó más de diez minutos de maniobra a velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y temperaturas que superaron los 2.700 grados. En ese lapso, se registraron seis minutos sin comunicación debido al plasma generado por la fricción. El proceso incluyó la separación de la cápsula y el desacople del módulo de servicio, que quedó en órbita.

“Estoy muy contento de la misión Artemis II, aprendimos mucho para la próxima misión Artemis III el próximo año. Hay mucho para celebrar y para trabajar para el próximo lanzamiento”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.