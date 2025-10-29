Atentos, futboleros: AFA dio a conocer los nuevos precios de las populares

En el marco de una nueva Asamble General Ordinaria y Extraordinaria, llevada a cabo este martes en el Predio Lionel Andrés Messi -en Ezeiza- la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes un nuevo aumento en el valor de las entradas del fútbol argentino. El incremento tiene aplicación inmediata desde la próxima fecha en todas las categorías.

Según la resolución adoptada por la Mesa Directiva encabezada por Claudio Tapia aprobó el nuevo cuadro tarifario que abarca la Liga Profesional, el fútbol femenino, el Futsal, y todas las categorías del ascenso.

De este modo, de acuerdo a lo informado, en la máxima categoría la entrada General -comúnmente conocida como “popular“- pasará de $23.000 a $30.000. En la Primera Nacional, el nuevo valor se fijó en $24.000, mientras que en la Primera B la cifra alcanza los $20.000.

Por su parte, para la Primera C y el fútbol femenino, la tarifa de la popular quedó establecida en $18.000. El futsal registra el valor más económico, con un importe de $11.000.

El estadio Único de La Plata, con nuevo nombre

Otra de las definiciones que se dio en la Asamblea fue el cambio de nombre del emblemático estadio de La Plata, el cual prácticamente ha quedado en desuso tras el retorno de Estudiantes a su casa, el “Uno” Doctor Jorge Luis Hirschi.

El anuncio lo dio Claudio Chiqui Tapia: “El Estadio de La Plata pasará a llamarse Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo, si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina y mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina“, expresó el mandatario de AFA.