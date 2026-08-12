Atenciones VIP y persecución sindical: la dura respuesta de ATE por el despido en el Hospital Central

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza salió al cruce de la cesantía de Viviana Rodríguez, agente del Hospital Central e integrante de la Comisión Directiva del gremio, luego de la publicación del Decreto N°1433/26 en el Boletín Oficial.

La medida del Gobierno provincial se fundamentó en que la trabajadora habría infringido la legislación vigente al exponer historias clínicas de pacientes del hospital. Desde ATE rechazaron esa interpretación y aseguraron que la documentación fue utilizada en el marco de denuncias por presuntas “atenciones VIP” dentro del principal hospital público de Mendoza.

Según el gremio, Rodríguez había denunciado que determinadas personas recibían una atención diferenciada respecto del resto de los pacientes, con habitaciones, pisos y modalidades distintas a las habituales. ATE sostuvo que la trabajadora no presentó una historia clínica personal ni difundió públicamente la documentación, sino que la entregó de manera reservada a organismos que consideraba competentes para investigar las presuntas irregularidades.

El sindicato detalló que las denuncias fueron presentadas inicialmente ante la Subsecretaría de Trabajo y posteriormente ante autoridades del Ministerio de Salud y la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura provincial. También señaló que la documentación fue entregada en mano al legislador Emanuel Fugazzotto, integrante de esa comisión.

De acuerdo con la versión de ATE, la Legislatura incorporó la documentación como elemento probatorio y la remitió al Hospital Central. A partir de allí, la situación derivó en un sumario administrativo contra Rodríguez y posteriormente en la sanción de cesantía.

El gremio vinculó el expediente con una disputa sindical previa. En ese sentido, sostuvo que hubo un proceso de exclusión de la tutela sindical de la trabajadora antes del inicio del sumario y denunció que el procedimiento tuvo un “objetivo disciplinador” contra una dirigente gremial.

La organización también reconoció que recurrió la sanción ante la Justicia provincial y que su planteo llegó a la Suprema Corte de Mendoza, donde no obtuvo el resultado esperado. Según ATE, ese tribunal consideró irregular la utilización de las historias clínicas y dejó habilitado el camino para la aplicación de la sanción.

Ahora, el sindicato presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, identificado como expediente CSJ 001909/2026-00, y reclama que la cesantía no sea ejecutada hasta que ese planteo sea resuelto.

ATE insistió además en que los empleados públicos tienen la obligación de denunciar las irregularidades que detecten dentro del Estado y cuestionó que el foco haya quedado puesto sobre la trabajadora y no sobre las situaciones que, según denunció, ocurren en el Hospital Central.

En ese marco, el gremio volvió a reclamar explicaciones por las presuntas atenciones diferenciadas y aseguró que continuará denunciando irregularidades en los hospitales públicos. También calificó la cesantía como un caso de “persecución a dirigentes sindicales y trabajadores” y anticipó que sostendrá el reclamo judicial hasta agotar las instancias correspondientes.