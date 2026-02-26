Atención Valle de Uco: se lanzó una licitación para que la tarjeta SUBE comience a funcionar en un departamento

En las últimas horas, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial hizo oficial el llamado a Licitación Pública para la contratación del servicio de Unidades de Gestión SUBE para los departamentos de Lavalle, San Martín y Tunuyán. Medida que busca modernizar el transporte público en todo el interior de la provincia.

Esta medida se publicó el jueves por la mañana en el Boletín Oficial de Mendoza, respondiendo a la inminente implementación del sistema de recaudación nacional en los recorridos de transporte urbano de estas localidades. Buscando así reemplazar los sistemas de pagos actuales por una herramienta más eficiente y completa.

Dentro de esta medida, se proyecta distintos servicios para que se pueda dar un buen uso en los puntos estratégicos que se elijan. Entre eso está: venta y registro de tarjetas; recarga y acreditación de salgo; asignación de abonos; gestión de recuperación de saldos; asesoramiento general.

Estos locales de Gestión SUBE estarían ubicados en las Terminales de Ómnibus de cada departamento o en zonas cercanas, donde los pasajeros puedan acceder con facilidad y sin ningún problema que cause un impedimento para viajar.

Presupuesto y próximos pasos

Desde el Gobierno de Mendoza dispusieron una suma de 936 millones de pesos para el total de la licitación, la cual se daría con una prestación inicial de 24 meses con posible prórroga.

De ahora en adelante, la dirección de Administración y Transporte será la encargada de fijar las fechas oficiales para la presentación y apertura de ofertas. Siendo así que ya está designada la Comisión de Preadjudicación que evaluará a los oferentes.