Durante la mañana de este martes 17 de noviembre, las autoridades de Defensa Civil del Gobierno de Mendoza decidieron emitir una alerta amarilla por la posible llegada de tormentas a distintas zonas de la provincia.

Estas lluvias serían de intensidad variada llegando a afectar a los tres departamento del Valle de Uco y a aquellos de la zona sur de la provincia. Es decir, que se espera que la zona afectada sea desde Tupungato hasta Malargüe.

La zona más complicada, según las imágenes de los radares, sería la precordillera y las zonas más altas de los departamentos. Así como el Manzano Histórico, La Carrera y demás, donde las tormentas llegarían para horas de la tarde.

Siendo previsible que podrían llegar desde las 15 con un 50% de probabilidades, las cuales irán aumentando para la llegada de la noche. Encontrándose como posibilidad la aparición de granizo.