Atención: reabre el paso a chile para el fin de semana largo

El Paso a Chile ya se encuentra nuevamente operativo luego de haber sido cerrado de manera preventiva por las condiciones climáticas. La reapertura llega justo antes del inicio del fin de semana largo, cuando suele incrementarse el movimiento de viajeros.

El tránsito fue habilitado este sábado por la mañana, una vez que mejoró el tiempo en la zona de alta montaña. El cierre se había dispuesto el viernes, principalmente por inestabilidad del lado chileno, lo que obligó a suspender la circulación en ambos sentidos por cuestiones de seguridad.

Con el correr de las horas, las condiciones se estabilizaron y permitieron retomar la actividad en el corredor internacional. De todos modos, se espera un flujo importante de vehículos durante los próximos días.

Cómo estará el clima en alta montaña:

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional(SMN) indica que este sábado 21 de marzo la provincia de Mendoza tendrá una jornada con nubosidad variable y descenso de temperatura, acompañada por algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas del día.