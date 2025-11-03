Search
Temporada de cosecha

Atención productores del Valle de Uco: los requisitos clave para trasladar ajo fresco

El Ministerio de Producción acordó con Asocamen y la Policía Rural los requisitos obligatorios para el traslado de ajo fresco.

Ante el inicio de la temporada de cosecha de ajo fresco, el Ministerio de Producción de Mendoza informó los requisitos obligatorios que deberán cumplir los productores y galponeros del Valle de Uco y otras zonas productivas para el traslado seguro del producto y evitar sanciones en los controles policiales.

La cartera de Producción, junto a la Policía Rural y la Asociación de Productores y Exportadores de Ajo y Cebolla (Asocamen), acordaron una serie de medidas para agilizar el traslado del ajo fresco en el inicio de la temporada de cosecha.

El director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial (DFCyTCA), Leandro Roldán, destacó la importancia de que los productores y galponeros conozcan la documentación obligatoria que debe acompañar la carga durante el transporte:

  • El Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e),
  • En casos excepcionales, un remito o guía que detalle origen, destino y medio de transporte. Este último solo será válido cuando en el punto de origen no haya acceso al sistema digital para emitir el DTV-e.

Las autoridades remarcaron que si una carga no puede ser identificada correctamente, el vehículo deberá regresar al lugar de origen hasta completar la documentación exigida.

Además, los acopiadores y empacadores de frutas y hortalizas en fresco que no realicen transformación industrial deberán presentar una declaración jurada anual con el total de kilos ingresados y vendidos, según los registros oficiales de la DFCyTCA.El objetivo del operativo es garantizar un traslado seguro, transparente y eficiente del ajo mendocino, producto clave en la economía agrícola del Valle de Uco y del Este provincial, evitando pérdidas y conflictos durante los controles en ruta.

