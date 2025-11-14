Atención mendocinos que viajen a Chile este finde: qué pasará con el comercio durante las elecciones

Quienes planeaban cruzar a Chile este fin de semana para aprovechar precios bajos tendrán que reorganizar sus planes. El vecino país celebrará elecciones generales y, por ley, cerrará todos los malls, stripcenters y centros comerciales bajo una misma administración. La medida afectará directamente a los turistas argentinos, en especial a los mendocinos que suelen viajar para hacer compras.

Si bien el Paso Internacional se encuentra habilitado las 24 horas y se espera buen tiempo durante todo el fin de semana, la actividad comercial será limitada. La Dirección del Trabajo de Chile informó que el sábado 15 a las 21 horas comenzará el cierre obligatorio, que se mantendrá hasta las 6 de la mañana del lunes 17, abarcando toda la jornada electoral del domingo 16 de noviembre.

Según la normativa chilena, la fecha está catalogada como feriado legal obligatorio, lo que implica el cierre total de los establecimientos administrados como centros comerciales. “Los recintos mencionados deberán permanecer cerrados durante toda la jornada electoral”, detallaron las autoridades.

Los únicos comercios que sí podrán funcionar —supermercados, tiendas independientes, estaciones de servicio y negocios sin administración centralizada— ofrecerán alternativas puntuales, aunque sin las promociones, variedad ni amplitud típicas de los malls chilenos.

El cierre generalizado se explica por el carácter obligatorio del voto en el país trasandino. Quienes no concurran a las urnas pueden recibir multas que van de 34.000 a 104.000 pesos chilenos, por lo que buena parte de la actividad comercial se detiene para garantizar la participación ciudadana.