Atención mendocinos: este miércoles se habilita el remanente de entradas para la Vendimia 2026

La cuenta regresiva ya empezó. Este miércoles 25 de febrero, a las 13, se habilitará la venta del remanente de entradas para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, a través de la plataforma digital EntradaWeb.

El esperado espectáculo volverá a realizarse en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde miles de mendocinos y turistas vivirán una nueva edición de la celebración más emblemática de la provincia.

En cuanto a los valores del Acto Central, los precios quedaron establecidos de la siguiente manera:

Malbec: $42.000

$42.000 Cabernet Sauvignon: $28.000

$28.000 Chardonnay: $21.000

$21.000 Tempranillo 2, 3 y 4: $35.000

$35.000 Tempranillo 1 y 5: $28.000

$28.000 Bonarda: $14.000

Para la Repetición, los montos serán más accesibles:

Malbec: $28.000

$28.000 Cabernet Sauvignon: $21.000

$21.000 Chardonnay: $14.000

$14.000 Tempranillo 2, 3 y 4: $28.000

$28.000 Tempranillo 1 y 5: $21.000

$21.000 Bonarda: $11.000

Desde la organización recordaron que la compra online no habilita el ingreso directo, ya que será obligatorio realizar el canje por la entrada física. Ese trámite podrá efectuarse desde el lunes 2 de marzo.

Los puntos habilitados para el canje serán:

Teatro Independencia (Ciudad), del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Espacio Cultural Julio Le Parc, del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Auditorio Ángel Bustelo, del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Subsecretaría de Cultura (Ciudad), del 2 al 8 de marzo, de 9 a 18.

Teatro Roma, del 2 al 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.

Casa de la Cultura de San Martín, del 2 al 6 de marzo, de 9 a 18.

Auditorio Municipal de Tunuyán, del 2 al 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21.

Así, la celebración mayor de Mendoza vuelve a poner en marcha su engranaje, con una propuesta artística que promete identidad, emoción y un gran despliegue escénico. Si estabas esperando tu oportunidad, este miércoles puede ser tu momento para asegurar tu lugar en la fiesta más grande de la provincia.