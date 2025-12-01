Atención, Lepra: así quedá la tabla de promedios del 2026

Este año del fútbol argentino tuvo a cada uno de los 30 equipos de Primera haciendo cuentas constantemente: entre las dos zonas, la Tabla Anual y la tabla de promedios, cada punto sumaba en varios frentes y todos merecieron su atención.

Si bien el Clausura aún no terminó, las calculadoras pueden descansar: todas las tablas se quedarán quietas hasta 2026.

Así comienzan los promedios en 2026

La tabla de promedios, una de las que más temor infunde en la historia del fútbol argentino, es la única que se mantiene de un año al otro y por eso hay que ponerle mucho ojo al año presente antes de encarar el 2026.

Recordemos que esta particular tabla acumula los partidos de las últimas tres temporadas, incluyendo la que esté en curso: Desde la temporada que entra contarán el 2024, 2025 y la 2026.

El otro cambio que tendrá esta tabla en 2026 serán los equipos: con Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendidos, no estarán más en la lista del año que viene. Por su parte, los que si tendrán su lugar son Gimnasia y Esgrima de Mendoza -ascendido como campeón de la Primera Nacional- y Estudiantes de Río Cuarto, que le ganó la final del Reducido a Deportivo Madryn. Ambos arrancarán con su coeficiente desde cero.

Una de las novedades es que River perderá la punta, que ahora será de Boca. El peor ubicado entre los cinco grandes es San Lorenzo, que quedó en la 15° posición. En tanto, Racing e Independiente ocupan los lugares 3 y 7 respectivamente.

Con estos cambios y novedades, así queda la tabla de promedios para 2026:

La Lepra, por su parte, entrará en competencia con una cierta tranquilidad: comienza en el puesto 18, con doce equipos por debajo y a pocos puntos de algunos clubes que hoy están por arriba.

A pesar de esto, tendrá que hacer dos buenas campañas para engrosar su promedio y no tener que depender de la tabla anual para quedarse en primera división.