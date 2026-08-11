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Comunicado oficial

Atención: la DGE suspendió las clases presenciales en algunas zonas del Valle de Uco

La Dirección General de Escuelas informó en qué localidades de Mendoza no habrá clases este martes por la mañana. Entre las zonas afectas, hay varias del Valle de Uco.

Debido a las inclemencias climáticas que se esperan para este martes en varias zonas de Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió la suspensión de clases presenciales del turno mañana en algunos sectores del territorio provincial. Entre las localidades afectadas, hay varias del Valle de Uco.

La medida fue comunicada este lunes por la noche por los canales oficiales de la DGE. Según explicaron desde el organismo, la decisión se tomó en base al pronóstico del Servicio Meteorológico, que anticipa que este martes habría nevadas, lluvias y temperaturas bajo cero en distintas localidades, condiciones que provocarían intransitabilidad en los accesos.

Dónde no habrá clases presenciales el martes por la mañana

De acuerdo a lo informado por la DGE, el martes por la mañana se suspenderán las clases presenciales en los establecimientos educativos de todos los niveles de las siguientes localidades:

  • Malargüe
  • La Carrera (Tupungato)
  • Manzano Histórico (Tunuyán)
  • San Pablo (Tunuyán)
  • La Pampa (Tunuyán)

En los establecimientos educativos de dichas localidades, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza

Cabe resaltar que en el resto de la provincia el servicio educativo se prestará con normalidad, por lo que el dictado de clases se desarrollará sin modificaciones

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