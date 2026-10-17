Atención: frente a las tormentas, qué hacer si el agua comienza a ingresar a tu casa

Las tormentas intensas pueden transformar rápidamente una calle en un cauce de agua y provocar inundaciones en viviendas. Frente a estos escenarios, Defensa Civil de Mendoza advierte que actuar correctamente durante los primeros minutos de una emergencia puede resultar fundamental para proteger a las personas.

Las recientes precipitaciones que afectaron a distintos departamentos mendocinos, con viviendas anegadas y vehículos atrapados, volvieron a poner en primer plano la importancia de conocer las medidas de seguridad.

Qué hacer cuando comienza a entrar agua a la vivienda

Una de las primeras recomendaciones es desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico desde la llave general, siempre que pueda hacerse sin exponerse al agua ni a instalaciones mojadas.

El contacto entre el agua y la electricidad representa uno de los principales peligros durante una inundación. Por eso, no deben tocarse enchufes, cables ni artefactos eléctricos húmedos.

También resulta importante mantener a los niños y las mascotas alejados de los sectores afectados, ya que el agua acumulada puede contener residuos, sustancias contaminantes u objetos peligrosos.

Cómo reducir los riesgos antes de una tormenta

Defensa Civil recomienda revisar periódicamente el estado de los techos, las canaletas y los desagües. También aconseja mantener despejadas las acequias y retirar de patios y jardines aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas, resguardar los elementos de valor y tener a mano una mochila de emergencia son otras medidas que pueden ayudar a enfrentar una situación imprevista.

Además, es importante conocer previamente las salidas de la vivienda y los lugares seguros donde resguardarse.

Cuándo abandonar la vivienda y pedir ayuda

Si el nivel del agua aumenta rápidamente, existe peligro de derrumbe o las condiciones de la vivienda dejan de ser seguras, se debe solicitar asistencia y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.

No se recomienda intentar atravesar calles inundadas, badenes o cauces aluvionales, ni siquiera cuando el agua parece tener poca profundidad.

En caso de emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 911.

Las autoridades también recomiendan no regresar a los sectores afectados hasta comprobar que no existen riesgos eléctricos, estructurales o sanitarios.

Estas medidas complementan el Plan de Acción Familiar que promueve Defensa Civil, una herramienta que permite organizar previamente cómo responder ante inundaciones y otras emergencias.