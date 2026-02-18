Atención fanáticos: este jueves la Vuelta Ciclista de Mendoza llegará a Tunuyán

El jueves 18 de febrero, la séptima etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza recorrerá los departamentos del Valle de Uco, con un paso destacado por Tunuyán, donde la caravana llegará a la Plaza Departamental San Martín alrededor de las 15:30 horas. La competencia se pondrá en marcha a las 15 horas desde San Carlos y, tras más de 160 kilómetros de exigencia, culminará cerca de las 17:30 en el paraje Manzano Histórico.

Durante el trayecto, los ciclistas disputarán la meta sprint en la Plaza Departamental San Martín de Tunuyán, otra en la Municipalidad de Tupungato, mientras que la meta de montaña se disputará en el paraje “India Muerta», instancias que pondrán a prueba velocidad y resistencia de los pedalistas.

La etapa será un verdadero espectáculo deportivo y turístico, ya que permitirá a vecinos y visitantes acompañar el paso de la caravana multicolor y disfrutar de la riqueza paisajística y cultural del Valle de Uco. Tunuyán reafirmará así su protagonismo en un evento que trasciende lo competitivo y se convierte en una fiesta para toda la provincia.

La Vuelta Ciclista de Mendoza, conocida como “la más argentina de las vueltas”, celebra en 2026 sus 50 años de historia, iniciada en 1977. Consolidada como la carrera por etapas más importante del país, es un clásico de febrero que recorre toda la provincia y se distingue por sus exigentes etapas de montaña y su gran popularidad. Además de ser una competencia de alto nivel, la Vuelta promueve el turismo, la economía local y el sentido de pertenencia, llevando el deporte a cada rincón de Mendoza.