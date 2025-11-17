Atención familia: el paso clave para no perder las pocas vacantes que quedan en las secundarias de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) recordó a las familias que los estudiantes que obtuvieron una vacante en la segunda instancia deben confirmarla de manera presencial antes del 20 de noviembre, un requisito obligatorio para no perder el banco asignado. Aunque ya se realizaron dos etapas del proceso, todavía quedan vacantes sin cubrir en las escuelas secundarias estatales de Mendoza.

En la provincia funcionan 189 escuelas públicas y 122 privadas, que en conjunto ofrecen 32.132 bancos para los 29.644 alumnos que egresarán de primaria en 2025. Del total, 16.658 vacantes corresponden a secundarias orientadas, 8.674 a técnicas y 6.800 al sector privado, según precisó la DGE.

La segunda corrida informática, realizada el viernes pasado, incluyó a 9.182 aspirantes, de los cuales 7.119 ya cuentan con un banco asignado. Los resultados están disponibles desde hoy en la plataforma educativa GEI, donde cada familia puede consultar la escuela adjudicada.

Desde la DGE remarcaron que la asignación recién se hace efectiva cuando la familia confirma presencialmente la vacante en la institución correspondiente. Los padres tienen tiempo desde el 18 y hasta el 20 de noviembre para aceptar esa vacante.

Para quienes no obtuvieron vacante en esta segunda fase, todavía quedan dos etapas. La tercera instancia, a cargo de las supervisiones escolares, se desarrollará del 25 al 28 de noviembre, donde se asignarán bancos según la disponibilidad real de cada institución.

Si tras esa instancia el estudiante continúa sin cupo, deberá participar de la cuarta etapa, prevista para diciembre. Entre el 1 y el 3 de diciembre, las familias tendrán que enviar un correo electrónico a la Dirección de Educación Secundaria para solicitar un nuevo lugar. La asignación se realizará del 4 al 10 de diciembre, y luego deberá concretarse la confirmación presencial del 4 al 11 de diciembre.