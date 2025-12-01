Search
Atención familia: el 9 de diciembre abren las inscripciones para la Colonia de Verano en Tunuyán

Como cada año, la Municipalidad de Tunuyán anunció la realización de la Colonia de Verano, un espacio de disfrute para los niños

Como todos los años, la Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Deportes, anuncia la apertura de inscripciones para la Colonia de Verano 2026. La gran propuesta veraniega, año tras año, convoca cientos de niños y niñas que eligen pasar sus vacaciones junto a las actividades recreativas y deportivas de la comuna.

INSCRIPCIONES:

Los interesados podrán anotarse a partir del martes 9 de diciembre, en horario de 8:30 a 12:30 horas.

Las inscripciones se realizarán en distintos puntos del departamento: el Polideportivo Central, el Predio Villa Anita en Colonia Las Rosas, el Predio Santa Rita en Vista Flores y en las delegaciones municipales de cada distrito.

Al momento de inscribirse, las personas deberán presentar fotocopia del DNI y completar la ficha de salud correspondiente.

El valor de la inscripción es de $25.000 y los cupos son limitados.

La Colonia de Verano dará inicio el 6 de enero de 2026 a las 9 horas, marcando el comienzo de una nueva temporada de disfrute y aprendizaje.

Este programa de verano promueve un abanico de actividades lúdicas, deportivas y sociales, tanto en el agua como en espacios al aire libre. Su principal objetivo es ofrecer contención y entretenimiento a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, a cargo de un equipo de trabajo especializado. Las actividades se desarrollarán en el Albergue Municipal, el Predio Deportivo Santa Rita en Vista Flores y el Predio Villa Anita en Colonia Las Rosas.

Tunuyáncolonia de verano

