Atención: estos son los desvíos que hay este sábado en una zona clave del Acceso Este por obras en un puente

El puente que está sobre un sector clave del Acceso Este en Guaymallén será intervenido durante la mañana de este sábado, por lo que la circulación tendrá desvíos durante las horas en las que se realicen las tareas.

Según detallaron las autoridades, el operativo comenzará a las 8:30 y busca avanzar con los trabajos necesarios para recuperar la seguridad de la infraestructura.

Cómo serán los desvíos este sábado

Por el despliegue de maquinaria y transporte pesado, quienes circulen desde el este hacia el oeste deberán utilizar obligatoriamente la colectora norte.

El desvío comenzará antes de la calle Elpidio González, aproximadamente 700 metros antes del sector donde se desarrollará la intervención. Los vehículos podrán retomar la calzada principal antes del cruce con calle Tirasso.

Si bien desde el gobierno provincial aclararon que las maniobras se extenderán durante toda la mañana, cabe resaltar que, debido a la complejidad de las tareas, no hay un horario previsto para su finalización.

Qué trabajos se realizarán

Las tareas a realizar contemplan el retiro de una estructura comprometida, para lo que se utilizará una grúa de gran tonelaje y un equipo de transporte pesado. Un dato a destacar es que la empresa PREAR es quien estará a cargo de las tareas.

El operativo contempla el desmonte técnico de la viga principal, el descanso y la columna de sostén afectada. Luego, estos elementos serán trasladados a un taller para su reacondicionamiento.

Una vez retirada la viga principal, los trabajos continuarán sobre la traza para readecuar el terreno y hormigonar la nueva base y columna.

Foto: Gobierno de Mendoza.

La estructura reparada será instalada posteriormente en el lugar. Antes deberán completarse las tareas de reacondicionamiento en el taller y el fraguado de las nuevas estructuras.

Según la planificación, el montaje definitivo del puente peatonal se realizará una vez terminadas esas etapas. La restitución total del servicio demandará más de una semana de trabajos.

Las recomendaciones para circular por la zona

A la altura del Mercado Cooperativo de frutas y verduras se colocará cartelería informativa. También se realizarán intervenciones preventivas en los puntos de desvío y empalme.

Las autoridades solicitaron a quienes circulen por el sector hacerlo con extrema precaución, respetar las velocidades indicadas y contemplar tiempo adicional para sus desplazamientos.