Atención en el 148: la millonaria partida que destina el Gobierno para el call center

El Gobierno de Mendoza oficializó la contratación directa de servicios de telecomunicaciones y soporte tecnológico destinados a garantizar el funcionamiento de la infraestructura comunicacional del Estado provincial, con especial foco en la continuidad operativa de la línea de atención ciudadana 148.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N°839 y tiene como objetivo evitar interrupciones en servicios considerados esenciales para el funcionamiento cotidiano de distintas áreas de la administración pública mientras avanzan nuevos procesos licitatorios.

Uno de los puntos centrales de la contratación corresponde al servicio de Call Center que brinda soporte técnico y operativo al 148, la línea de contacto directo entre el Gobierno provincial y los ciudadanos. Este sistema permite canalizar consultas, reclamos, turnos y distintos trámites vinculados con organismos estatales.

Según detalla el decreto, el servicio incluye la provisión de una plataforma tecnológica para telefonía IP y fue adjudicado a Cirion Technologies.

La contratación específica para el área de Contact Center contempla un costo mensual de U$S 15.825,61 y un monto total de U$S 94.953,66 por el período previsto, destinado exclusivamente a la plataforma y los servicios vinculados al sistema de atención telefónica.

No obstante, la norma no se limita únicamente al funcionamiento del 148. El esquema también abarca servicios de telefonía básica, mantenimiento de centrales telefónicas, conectividad y tramas digitales utilizadas por distintas dependencias del Gobierno mendocino.

En total, el gasto estimado para sostener toda la infraestructura de comunicaciones asciende a $1.911.081.079,66, cifra que será distribuida entre tres prestadoras principales del sector tecnológico y de telecomunicaciones.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la contratación directa responde a la necesidad de garantizar la continuidad de servicios estratégicos para la administración pública y evitar eventuales fallas en sistemas de comunicación utilizados diariamente por organismos oficiales y ciudadanos.

El sistema 148 es una de las principales herramientas de contacto entre la Provincia y la población, ya que centraliza consultas relacionadas con salud, turnos, servicios públicos, asistencia estatal y orientación administrativa.