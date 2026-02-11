Atención: el Gobierno abrió un concurso para cubrir vacantes en el Registro Civil

El Gobierno, mediante la Resolución 825 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, el llamado a concurso abierto para cubrir cargos en la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas. La convocatoria busca fortalecer áreas clave del organismo, que actualmente funciona con una dotación significativamente menor a la de años anteriores debido a jubilaciones y retiros.

El último concurso de ingreso del Registro Civil se realizó en 2019, cuando el organismo contaba con 460 empleados. Hoy, la planta se redujo en 120 agentes, lo que representa un 25% menos de personal respecto de aquella nómina. Además, la proyección indica que durante 2026, se retirarán otros 25 trabajadores.

A pesar de esta disminución sostenida en los últimos cinco años, el Registro Civil logró mantener su funcionamiento mediante el desarrollo de herramientas de digitalización y tramitación remota. Actualmente, por ejemplo, las partidas pueden obtenerse de manera online, a través de Mendoza por Mí, y sin costo, lo que permitió optimizar recursos y sostener la atención ciudadana sin necesidad de incrementar la estructura.

“Avanzamos en la reducción de la planta estatal y en la digitalización de los trámites del Registro Civil, pero al mismo tiempo entendemos que hay áreas que, por sus características, necesitan atención presencial. Por eso, en el marco de la ley de concursos y mediante un llamado abierto, buscamos fortalecer esos sectores incorporando a los mejores operadores y garantizando que toda la población tenga la posibilidad de acceder a esta oportunidad laboral, focalizando el refuerzo en los espacios donde la digitalización aún presenta mayores desafíos”, remarcó Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia.

En este contexto, el concurso anunciado tiene como objetivo reemplazar a veinte trabajadores, que desempeñarán tareas esenciales vinculadas a la atención al público en los Centros de Documentación Rápida.

Las incorporaciones permitirán reforzar funciones operativas fundamentales como la recepción de solicitudes, carga de datos, tramitación administrativa, archivo y resguardo documental, actividades centrales para el funcionamiento cotidiano de una de las reparticiones con mayor demanda de servicios por parte de la ciudadanía.

El procedimiento se desarrollará conforme a lo establecido por el Decreto Acuerdo 2649/17 y la Ley 9015, mientras que la Dirección Provincial de Recursos Humanos tendrá a su cargo la convocatoria y el proceso concursal. Según lo previsto en la normativa, el llamado se realizará durante el primer semestre de 2026.

Cabe destacar que el Registro Civil actualmente opera con un 40% menos de personal del que tenía asignado en diciembre de 2015, lo que refuerza la necesidad de garantizar la continuidad y calidad del servicio mediante una convocatoria focalizada en funciones críticas y estratégicas.

Detalles sobre el llamado a concurso.