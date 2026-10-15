Atención diseñadores: las etiquetas de vino compiten en un atractivo certamen

La creatividad detrás de una botella de vino volverá a ser protagonista en Mendoza. La Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) abrirá este 16 de octubre las inscripciones para la 34ª edición del Concurso Nacional de Diseño de Etiquetas de Vino, que este año adopta un formato federal y suma una modalidad completamente digital para participar y llegar a la instancia final.

El certamen, que desde 1990 reúne a diseñadores y estudiantes de distintas regiones del país, busca reconocer propuestas capaces de combinar identidad, innovación y atractivo visual en una pieza clave para la industria vitivinícola: la etiqueta.

La principal novedad es que tanto la inscripción como la preselección y la semifinal se desarrollarán de manera virtual. Los interesados podrán cargar sus diseños en el sitio oficial hasta el 10 de noviembre a las 23.59, con la posibilidad de modificar las propuestas durante ese período. La participación cuesta $10.000 por persona y está destinada a estudiantes y egresados de carreras terciarias, universitarias o tecnicaturas en Diseño Gráfico, Publicidad y Comunicación Visual.

Jurado diverso y una final presencial

La evaluación estará a cargo de doce referentes del diseño, el arte, la comunicación, la academia y la industria gráfica. Entre ellos figuran Mariela Gutelli, Boldrini & Ficcardi, Nano Alfonsín, Oveja & Remi, el artista Sergio Roggerone y el fotógrafo Martín Orozco, junto con especialistas en cultura, arquitectura y producción de etiquetas.

La selección tendrá tres etapas: una preselección que definirá 30 semifinalistas, una evaluación virtual que reducirá el grupo a diez finalistas y una instancia presencial el jueves 26 de noviembre, en el Salón de Ruedas de la BCM, donde se anunciarán los ganadores.

Los trabajos serán evaluados por su impacto visual, originalidad, capacidad comunicativa, calidad gráfica y adecuación al producto.

Millones en premios y 34 años de historia

El concurso distribuirá $3 millones para el primer puesto, $2 millones para el segundo y $1 millón para el tercero.

A lo largo de su historia, reunió a más de 2.000 participantes y recibió 3.000 etiquetas, conformando un importante archivo del diseño vitivinícola provincial. La iniciativa fue declarada de interés provincial y municipal, y distinguida por la Fundación IDA.

Las inscripciones estarán abiertas del 16 de octubre al 10 de noviembre en concurso.bcmdz.com.ar.