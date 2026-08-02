Atención: desde este lunes habrá cambios en el tránsito en un sector clave del Acceso Sur

La circulación sobre el Acceso Sur volverá a modificarse desde este lunes al mediodía, momento en el que la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial implementará un nuevo esquema de tránsito en un tramo de la Ruta Nacional 40. Según indicaron desde el Gobierno, la medida busca que se pueda avanzar en las obras de ampliación y reasfaltado sin tener que cortar completamente la circulación de vehículos.

Cuáles serán los cambios en el tránsito sobre el Acceso Sur

El principal cambio se aplicará en la denominada Sección 2, donde el tránsito será canalizado durante 2,3 kilómetros sobre la calzada Oeste, entre la Variante Palmira-Agrelo y la calle Azcuénaga. En ese sector se habilitará de manera provisoria la circulación en doble sentido, mientras que la calzada Este quedará completamente liberada para que comiencen los trabajos.

Las tareas previstas incluyen la distribución y compactación de una base estabilizada, similar a la que actualmente se ejecuta sobre la Ruta Provincial 22. Luego se colocará una nueva carpeta asfáltica.

Según informaron desde el Gobierno provincial, estas obras demandarán entre 50 y 55 días, aunque ese plazo podría extenderse si las bajas temperaturas impiden aplicar correctamente el asfalto.

Cómo continuarán las obras

Mientras tanto, en la Sección 1 no habrá modificaciones respecto del esquema actual de trabajo.

En ese tramo, las cuadrillas continuarán interviniendo el cantero central, fuera de la zona de circulación vehicular. Las tareas se desarrollan desde calle Paso hacia el sur sobre la calzada Oeste y desde calle Azcuénaga hacia el norte en la calzada Este.