Atención: desde este lunes cambian los sentidos en los laterales del Acceso Este

A partir de este lunes 9 de febrero, la dinámica vial en Guaymallén sufrirá una transformación importante. Como antesala a las obras previstas para el Acceso Este, el municipio implementará cambios de sentido en las colectoras y nuevas restricciones de estacionamiento.

El objetivo de las autoridades es que los conductores se familiaricen con el nuevo esquema antes del 25 de febrero, fecha del inicio de clases, para evitar el caos vehicular cuando el flujo de autos sea mayor.

Las calles laterales del Acceso Este dejarán de ser doble mano entre el Nudo Vial y la calle Arturo González (límite con Maipú). Ahora, la circulación acompañará el sentido de la autopista:

Lateral Norte: Únicamente sentido hacia el Oeste (desde Arturo González hacia el Nudo Vial).

(desde Arturo González hacia el Nudo Vial). Lateral Sur : Únicamente sentido hacia el Este (desde el Nudo Vial hacia Arturo González).

Únicamente sentido hacia el (desde el Nudo Vial hacia Arturo González).

Para agilizar el tránsito, se eliminó la posibilidad de estacionar en tramos críticos de ambas márgenes:

En la Lateral Norte: No se podrá estacionar entre las calles Hilario Cuadros y La Purísima.

En la Lateral Sur: La restricción rige entre Cañadita Alegre y Curupaití.

Estas medidas se mantendrán vigentes durante los dos años que se estima durará la obra vial, la cual comenzará formalmente en mayo.

El cambio de sentido obliga a los colectivos a modificar sus rutas habituales. Las líneas afectadas pertenecen a los Grupos 200, 300, 800 y 900.