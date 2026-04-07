Atención conductores: habrá demoras en el Nudo Vial por manifestaciones por la baja de planes

Este martes 7 de abril, la provincia de Mendoza será escenario de varias manifestaciones en sintonía con la Jornada Nacional de Lucha convocada por la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular). El eje del conflicto es la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar cerca de un millón de beneficios del programa “Volver al Trabajo”.

Puntos de concentración y horarios

A partir de las 8.30, las columnas de manifestantes se desplegarán en tres puntos estratégicos de la provincia:

Gran Mendoza: Concentración masiva en el nudo vial de Costanera y Vicente Zapata.

Zona Este: Movilización sobre la Ruta 50.

Maipú: Encuentro en el Playón 25 de Mayo.

En los puntos de Maipú y la Zona Este, la jornada incluirá ollas populares y espacios de debate entre productores locales y trabajadores rurales para visibilizar la crisis del sector.

La protesta surge como respuesta directa a la baja de los programas que anteriormente funcionaban bajo la modalidad de Salario Social Complementario. Según los referentes de los movimientos sociales, esta quita de ingresos golpea a los sectores más precarizados en un contexto de inflación y caída del consumo.

Desde las organizaciones emitieron un duro comunicado donde denuncian que la medida empuja a miles de personas hacia la indigencia. Además, alertan que el cierre del programa afecta también la estabilidad laboral de los trabajadores estatales de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social que gestionan estos proyectos en todo el país.

El recorte impacta directamente sobre 20.000 beneficiarios en Mendoza. El programa en cuestión otorga un pago de $78.000, destinado a trabajadores que desempeñan roles esenciales en la economía popular, tales como: