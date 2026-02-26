ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno: duras críticas y denuncias al Gobierno

“Finalizamos la primera ronda de audiencias paritarias sectoriales de Administración Central y Salud. Rechazamos las propuestas insuficientes de aumento salarial, equivalentes a un 7% de incremento para esta primera mitad del año”, dijo Roberto Macho, titular de ATE luego de la reunión de paritarias.

El gremialista aseguró que se plantearon las “denuncias, irregularidades e incumplimientos paritarios que mantiene el Gobierno de la provincia de Mendoza”. Pero eso no fue todo, aseguró que el Gobierno provincial suspendió la próxima audiencia en represalia a la participación de ATE en la jornada de paro y movilización prevista para mañana, a las 11.

La medida es “en rechazo de la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares. Ratificamos nuestra lucha colectiva en defensa de los derechos de los trabajadores y exigimos a la Subsecretaría de Trabajo que se expida con la misma celeridad sobre las serias denuncias que presentamos”.

ATE se suma a los gremios que rechazaron el aumento salarial del Gobierno. En realidad, ya habían paritado por otros regímenes pero faltaba el de Licenciados en Enfermería y Régimen 15. Tras la reunión, Roberto Macho salió con los tapones de punta y todo indica que habrá conflictos en los eventos vendimiales.