ATE planea protestas y cancelaciones de vuelos antes de la llegada del papa León XIV

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció medidas de fuerza en 27 aeropuertos del país para el próximo viernes 6 de noviembre, ante lo que considera un deterioro de las condiciones de seguridad y laborales en el sistema aeroportuario. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de presupuesto, insumos y equipamiento para atender emergencias y garantizar operaciones seguras.

Entre los principales reclamos, el sindicato denunció la falta de ambulancias en condiciones operativas, insumos médicos y extintores, además de deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones. Aguiar cuestionó el desfinanciamiento del sector y advirtió que la situación podría poner en riesgo a trabajadores, tripulaciones y pasajeros. También apuntó contra los ministros Luis Caputo, de Economía, y Federico Sturzenegger, de Desregulación, por la falta de respuestas a las demandas gremiales.

La protesta comenzará en la antesala del fin de semana largo y podría provocar demoras y cancelaciones de vuelos en distintos puntos del país. ATE aclaró que se garantizarán los servicios sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y los vuelos oficiales. En Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional de Ezeiza, además, se implementará un denominado «paro a la japonesa», que consiste en intensificar los controles y fiscalizaciones sobre aeronaves, equipos de rampa, pistas, obras y demás instalaciones vinculadas con la seguridad operacional.

Otro de los ejes del conflicto es el destino de los fondos recaudados mediante la tasa aeroportuaria que abonan los pasajeros al comprar sus pasajes. ATE sostiene que la recaudación anual alcanza los 220.000 millones de pesos, pero que menos del 10% vuelve al organismo para financiar su funcionamiento y los salarios del personal. Por este motivo, exige explicaciones al Gobierno nacional, inspecciones integrales de higiene y seguridad, mantenimiento de los equipos y entrega de elementos de protección. Entre los casos señalados por el gremio se encuentran los aeropuertos de San Luis y Formosa, donde denunciaron fallas en las autobombas.