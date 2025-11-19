ATE Mendoza adhirió al paro nacional de este miércoles contra la reforma laboral

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Mendoza confirmó que adherirá al paro convocado por la organización gremial a nivel nacional para este miércoles 19 de noviembre.

La medida de fuerza tiene como objetivo ir contra la reforma laboral que impulsa Javier Milei. Además, en el plano provincial, la protesta también apunta contra la reforma del Estatuto del Empleado Público promovida por Alfredo Cornejo.

“Vamos todos al paro, por salarios dignos y contra la reforma laboral”, expresaron desde ATE Mendoza. En un comunicado, el gremio señaló que “en sintonía con el resto del país, trabajadores de todos los sectores estatales nos movilizaremos en una jornada de lucha nacional”, y precisó que en Mendoza la metodología será “paro sin asistencia a los lugares de trabajo, huelga y movilización, con visibilización de los reclamos y junta de firmas en esquinas y plazas departamentales, más una concentración de delegados y congresales a las 10, en la Subsecretaría de Trabajo”.

El documento difundido por el sindicato sentencia que “la situación no da para más” y que “las familias estatales estamos pasando hambre y no podemos cubrir las necesidades básicas de subsistencia”. Además, explicó que la conducción provincial adhirió “a las resoluciones que tomó la Asociación Trabajadores del Estado en un plenario nacional, contra la reforma laboral y por mejoras urgentes en las condiciones laborales y salariales colectivas”.

Cabe destacar que la medida llega en un momento de tensión entre el gremio y el Gobierno nacional debido a la denuncia penal presentada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, contra el titular nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, a quien acusó de “atentar contra el orden constitucional“.