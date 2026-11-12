ATE le pone presión a Cornejo: por qué el gremio intimó al Gobierno provincial

En las primeras horas de este jueves, el Gobierno de Alfredo Cornejo recibió un duro golpe. Y es que, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomaron la iniciativa y enviaron una intimación al Ejecutivo provincial por la no apertura de paritarias. Lo cual fue presentado en la Subsecretaría de Trabajo “a fin de que tome la intervención y aplique la sanción que corresponda”, según confirmaron.

Situación que, el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, salió a explicar mediante un video en Youtube. Donde aseguró que el Gobierno “tendría que haber abierto paritarias”, para abordar temas relacionados con salud, con el cambio de regímenes, los pases de planta y los aumentos salariales en el sector.

Siguiendo por ese camino, Macho aseguró que el Ejecutivo “ha pasado por la ventana a planta a un montonazo de trabajadores amigos de ellos y funcionarios públicos”. Exigiendo sobre este punto “el blanqueo de todos nuestros trabajadores y la apertura de paritarias por aumento salarial”, sumó.

Y es que, el secretario no se estuvo con vueltas para hablar sobre la situación que viven los agremiados y las razones por las que se da el reclamo: “El dinero no alcanza, los trabajadores no llegan al 15 de cada mes y la verdad que estamos siendo cada vez más explotados”, decía.

Finalmente, afirmó que el Gobierno de Cornejo “sigue metiendo por la ventana leyes y proyectos de ley que lo único que hacen es perjudicar totalmente las condiciones laborales de los trabajadores en todo sentido”.

Cómo seguirá la situación laboral

Desde el propio ATE confirmaron y comunicaron que se van a mantener las medidas de acción directa que se vienen implementando en el pasado, aunque ahora con un mayor alcance. Ya que, se encuentran en diálogo con los distintos sectores del Estado mendocino.