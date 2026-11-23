La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan convocó a una movilización para el martes 24 a las 7 frente al establecimiento, en rechazo a 10 despidos y 28 suspensiones de trabajadores que, según el gremio, el Consejo de Administración comenzó a notificar el viernes.

En un comunicado, la delegación sindical informó que desde las 18 del viernes empezaron a llegar por correo electrónico las notificaciones de 10 despidos y 28 suspensiones. Según ATE, la resolución del Consejo lleva las firmas de Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem.

La protesta se realizará en el acceso de Combate de los Pozos 1881, en la ciudad de Buenos Aires. A las 12, los delegados prevén realizar allí un acto y una conferencia de prensa.

ATE sostuvo que las sanciones surgen de un sumario iniciado hace un año contra trabajadores que participaron en protestas salariales y en defensa del hospital. La junta interna denunció que las autoridades pretenden aplicar las medidas “sin cumplir ni siquiera con los plazos de reconsideración y apelación previstos por el propio reglamento del hospital”.

El gremio afirmó que la Justicia rechazó las acusaciones de una denuncia penal presentada por las autoridades. También sostuvo que, para hacer efectivas las sanciones contra los representantes electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), el hospital deberá obtener previamente el desafuero sindical.

La delegación responsabilizó al ministro de Salud, Mario Lugones, y al Consejo de Administración por las medidas. Además, denunció un recorte de más de 40.000 millones de pesos en el presupuesto del hospital, que estimó en un 8%, y cuestionó la falta de incorporación de personal y de insumos.

La junta interna anunció que impulsará una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad. También anticipó la creación de un fondo de lucha para asistir a los trabajadores sancionados.

El financiamiento del hospital es otro punto de disputa. Según los estados contables que la APyT obtuvo mediante un amparo, los aportes de la Nación pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025, un año con 31,55% de inflación. El gremio sostiene además que la dotación de enfermería bajó de 2.000 a unas 1.350 personas.