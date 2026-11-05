ATE cedió y suspendió las protestas en aeropuertos por la llegada del papa León XIV

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió suspender temporalmente las protestas previstas en los aeropuertos nacionales e internacionales, en el marco de la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para el próximo domingo 8 de noviembre. La decisión fue anunciada por su secretario general, Rodolfo Aguiar, quien explicó que el sindicato accedió a un pedido del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, preocupado por las posibles complicaciones en el funcionamiento del sistema aerocomercial.

A través de una publicación en su cuenta de X, Aguiar ironizó que «en esta al Gobierno lo salvó el Papa» y sostuvo que los trabajadores comprenden la importancia histórica de la visita. También aclaró que la suspensión es un gesto hacia León XIV y no representa un respaldo al Gobierno de Javier Milei ni a la gestión de Luis Caputo. En ese sentido, remarcó que el conflicto continúa y advirtió sobre la persistencia de problemas de seguridad en los aeropuertos y los bajos salarios del personal.

ÚLTIMO MOMENTO!!

EN COMUNICACIÓN CON LA IGLESIA, ATE SUSPENDE TEMPORALMENTE LAS PROTESTAS DEL VIERNES EN AEROPUERTOS!!



PODRÍAMOS DECIR QUE EN ESTA, AL GOBIERNO LO SALVÓ EL PAPA!!



Por supuesto que los trabajadores entendemos la importancia histórica que tiene la llegada del Sumo… pic.twitter.com/VKHGwXWRer — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 5, 2026

Como parte de las negociaciones, ATE mantendrá una reunión este jueves a las 11 con el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, en la sede de la cartera nacional. El encuentro buscará garantizar el funcionamiento de todos los vuelos durante la visita papal y avanzar en una respuesta a los reclamos sindicales. Aguiar precisó que la medida de fuerza quedó suspendida únicamente de manera temporal y que será retomada una vez finalizada la visita.

Entre los principales reclamos, el sindicato denuncia un deterioro de las condiciones operativas de los aeropuertos y presuntos incumplimientos en materia de higiene, seguridad técnica y condiciones laborales. Además, exige proteger la integridad física de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. Otro de los cuestionamientos apunta al destino de los 220.000 millones de pesos anuales recaudados mediante la tasa aeroportuaria: según cifras difundidas por ATE, menos del 10% de esos fondos regresa a la entidad para mejorar la infraestructura operativa o los salarios del personal.