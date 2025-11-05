ATE anunció un paro por tiempo indeterminado en un departamento: qué sucedió

En medio de un clima de creciente tensión, Malargüe enfrenta desde mañana un paro por tiempo indeterminado impulsado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La medida afectará a las principales dependencias del municipio, especialmente el área de Servicios Públicos, y surge por la falta de acuerdo salarial entre el gremio y la gestión del intendente Celso Jaque.

El conflicto se produce en un contexto delicado para la comuna, que recientemente fue escenario de enfrentamientos violentos entre facciones de la UOCRA en pleno centro de la ciudad. Ahora, el nuevo frente sindical profundiza la crisis institucional que atraviesa el departamento sureño.

ATE Mendoza

El secretario general de ATE Malargüe, Benito Martínez, confirmó que la decisión se tomó tras no recibir una respuesta formal del Ejecutivo. “Es un paro por tiempo indeterminado”, declaró, asegurando que la medida comenzará a las 00:00 horas de este martes.

Martínez también cuestionó duramente la actitud del municipio, al considerar que la propuesta salarial “fue informada de manera informal y a través de los medios”, sin la notificación correspondiente al sindicato. “Nosotros formalmente no tenemos nada, así que la medida estaría arrancando a las 00:00”, enfatizó el dirigente, ratificando la postura gremial.

El conflicto salarial entre ATE y el municipio ya había tenido un antecedente la semana pasada, cuando los trabajadores realizaron un paro de 72 horas que culminó el viernes sin resultados concretos.