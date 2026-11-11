Asumió la reemplazante de Janina Ortiz en Diputados: quién es la nueva legisladora

La Cámara de Diputados de Mendoza completó este miércoles 11 de noviembre el reemplazo de Janina Ortiz, quien fue expulsada de la Legislatura tras recibir una condena judicial por corrupción. En su lugar asumió María Belén Castillo, dirigente del PRO que había integrado la lista de La Unión Mendocina en las elecciones de 2023.

La nueva diputada prestó juramento durante la sesión de la Cámara Baja, luego de que el cuerpo aprobara el dictamen de la comisión de Derechos y Garantías que habilitó su incorporación.

De esta manera, Castillo ocupará la banca hasta diciembre de 2027, cuando finalice el mandato para el que había sido electa Ortiz.

Quién es María Belén Castillo, la reemplazante de Janina Ortiz

Castillo es abogada, tiene 45 años y cuenta con experiencia en el ámbito legislativo. Durante su trayectoria política trabajó junto al diputado nacional Álvaro Martínez, primero en la Legislatura provincial y posteriormente como asesora en el Congreso de la Nación.

Aunque mantiene vínculos políticos con dirigentes de La Libertad Avanza, la nueva diputada decidió incorporarse al bloque del PRO, integrado por Cintia Gómez, Stella Huczak y Jimena Cogo.

Entre los temas que pretende impulsar durante su gestión se encuentran la seguridad, la educación y la salud, áreas en las que manifestó interés por participar activamente.

La Cámara de Diputados tomó juramento a María Belén Castillo, quien se incorpora al Cuerpo Legislativo. Luego de ser aprobado el dictamen emitido por la comisión de Derechos y Garantías, Castillo prestó juramento y se sumó formalmente al bloque PRO.



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Cómo se definió el reemplazo de Janina Ortiz

La incorporación de Castillo requirió un procedimiento administrativo para determinar quién debía ocupar la banca vacante, respetando el orden de la lista electoral de La Unión Mendocina correspondiente a 2023.

En ese proceso, la Junta Electoral remitió la documentación que acreditó el fallecimiento de José Pedro Caviglia, quien figuraba antes que Castillo en el orden de suplentes.

Además, se verificó que la nueva legisladora cumpliera con los requisitos legales para asumir el cargo, incluyendo la ausencia de antecedentes penales, inhibiciones y deudas alimentarias.

La comisión de Derechos y Garantías, presidida por Julio Villafañe (PJ), emitió un dictamen favorable por unanimidad, que posteriormente fue aprobado durante la sesión.

El final de la banca de Janina Ortiz

La llegada de Castillo se produce después de uno de los episodios institucionales más relevantes de los últimos años en la Legislatura mendocina.

Janina Ortiz fue expulsada de la Cámara de Diputados por unanimidad, luego de recibir una condena a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por su participación en una causa de corrupción vinculada a la Municipalidad de Las Heras.

La exlegisladora había sido suspendida de sus funciones en marzo de 2024, pero conservó formalmente su banca hasta que se resolvió su expulsión.

Con el juramento de Castillo, la Cámara Baja dio por concluido el proceso de reemplazo y recuperó la integración de la banca que había quedado vacante.